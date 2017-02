GLOCAL Commenter Imprimer Envoyer meteore LUNDI 13 FÉVRIER 2017 Un nouveau journal en images dans les kiosques suisses L’équipe de Largeur.com s’est associée à l’agence photo Lundi13 pour lancer Météore. Avec un maximum d’images et un minimum de textes. Présentation. Par Largeur.com Raconter l’époque contemporaine par le biais de photos originales, choisies avec soin: c’est le projet du journal Météore, dont le premier numéro sort ce lundi 13 février 2017 dans les kiosques de Suisse romande. Météore se définit comme un «journal imprévisible en images». Il veut surprendre le lecteur par ses photos en grand format, réalisées par les photographes de l’agence Lundi13, mais aussi par son rythme de parution volontairement aléatoire: Météore sortira en kiosques chaque lundi 13. Soit, selon les années, entre zéro et quatre fois par an. La sélection des images, les textes et le graphisme sont réalisés par l’agence de presse genevoise LargeNetwork, déjà à l’origine de nombreuses publications, notamment de Largeur.com. Les textes de Météore sont volontairement succincts, afin de laisser la priorité à l’image. Le nouveau journal veut aborder l’actualité par le regard et sans précipitation. «Le photoreportage, tout comme le périodique imprimé, constitue aujourd’hui une forme de slow-journalism, une manière de se positionner à contre-courant du bombardement d’infos en continu, indique Pierre Grosjean, cofondateur de LargeNetwork. Nous travaillons depuis plusieurs années avec les photographes de Lundi13. A chaque fois, ils nous surprennent par la pertinence de leur regard. Nous sommes très fiers de lancer aujourd’hui ce journal avec eux.» Météore est imprimé sur papier journal, en grand format (540 x 385 mm). «Demandez à n’importe quel photographe, il vous le dira, il n’y a jamais assez de photos dans les journaux et elles sont toujours trop petites, dit Guillaume Perret, membre de l’agence Lundi13. Alors, quand l’occasion s’est présentée de créer avec LargeNetwork un magazine au format broadsheet, nous avons tout de suite été emballés. Pour nous, Météore est un laboratoire, un support pour nos audaces, mieux, une véritable orgie visuelle avec ses photos extra-larges!» Sur 13 pages imprimées en couleur, le premier numéro de Météore réunit des reportages photographiques réalisés en Ukraine, au Brésil, en Suisse ou encore au Cambodge. On y trouve aussi sept clichés qui apportent un éclairage inattendu sur l’époque contemporaine, un travail sur les images d’archives ainsi que deux posters. Depuis le lundi 13 février, le premier numéro de Météore est disponible dans les kiosques suisses romands au prix de CHF 5.- Il restera sur les rayons jusqu’à la sortie du deuxième numéro le lundi 13 mars 2017. Tweet

LinkedIn

Google+

Tumblr

Delicious

Digg



Commentaires via Facebook