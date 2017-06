TECHNOPHILE Commenter Imprimer Envoyer entreprenariat JEUDI 22 JUIN 2017 Innover, un enjeu mondial Moteur pour la croissance, l’innovation est encouragée par la plupart des gouvernements. Tour d’horizon des politiques publiques qui favorisent la création de start-up. Par Julien Calligaro Exemption d’impôts, permis spécial pour les entrepreneurs, partenariat public-privé… Que font les gouvernements pour promouvoir l’innovation? Dix exemples de politiques publiques en faveur des start-up. FRANCE Un label pour gagner en visibilité

French Tech, c’est le nom du label lancé fin 2013 par le gouvernement français pour désigner les territoires les plus favorables au développement des start-up. A ce jour, 14 écosystèmes ont reçu ce titre. La French Tech joue également le rôle de «marque» autour de laquelle les start-up peuvent s’associer. Le but: renforcer la visibilité internationale du pays. En 2016, la France a classé 94 start-up dans le palmarès Fast 500 de la société de conseils et d’audit comptable Deloitte qui récompense les entreprises innovantes avec la plus forte croissance.

_______ IRLANDE Adieu les impôts

Le gouvernement irlandais a annoncé début 2016 de nouvelles initiatives pour attirer les start-up, dont l’exemption totale d’impôts pendant trois ans pour les sociétés innovantes. Après avoir investi, un entrepreneur peut également obtenir un remboursement de l’impôt sur le revenu des six années précédant l’investissement, et ce jusqu’à 41% du montant de ce dernier. L’Irlande figure parmi les pays les plus accueillants pour les entrepreneurs, selon un rapport de la Banque mondiale de 2016.

_______ DANEMARK Un permis entrepreneur

Depuis 2015, le programme «Start-up Denmark» offre aux entrepreneurs la possibilité de demander un permis de résidence et de travail. Celui-ci est destiné aux personnes ne venant pas de l’espace économique européen et qui souhaitent fonder une start-up. Le document est délivré pour une période de deux ans avec possibilité de prolongation par période de trois ans. Le Danemark est le troisième pays le plus accueillant pour les entrepreneurs, selon un rapport de la Banque mondiale de 2016.

_______ ETATS-UNIS Une agence gouvernementale spécialisée

La «Small business administration» a été créée en 1953 pour défendre les intérêts des petites entreprises. Dans le cadre du programme fédéral «Startup America», cette agence a lancé plusieurs initiatives, telles que deux fonds d’investissement d’un milliard de dollars chacun. L’un concerne les sociétés implantées dans des régions en proie à des difficultés économiques, l’autre les entreprises à un stade précoce. En 2016, les Etats-Unis ont terminé au quatrième rang de l’indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

_______ CHILI Créer sa start-up en un jour

Depuis 2013, les aspirants entrepreneurs du Chili ont accès à une plateforme permettant de créer leur start-up en une journée. Après avoir notamment défini l’entité juridique ou choisi le nom de la société, un document est directement envoyé aux autorités fiscales chiliennes. Le but est de faciliter l’accès à l’entreprenariat: jusqu’en 2013, il était nécessaire de faire rédiger les documents par un avocat, puis les faire certifier par un notaire. Un rapport des accélérateurs de start-up Gust et Fundacity de 2015 a classé le Chili dans les cinq meilleurs pays du monde pour les start-up.

_______ EMIRATS ARABES UNIS Hub fintech

Les Emirats arabes unis pourraient bien renfermer le prochain hub fintech. Pour attirer les start-up actives dans ce secteur, le gouvernement local d’Abu Dhabi a mis sur pied une législation dite «bac à sable» pour que les nouvelles entreprises puissent s’implanter à des conditions plus souples. La communauté d’entrepreneurs Magnitt, présente au Moyen-Orient, a listé l’arrivée fin 2016 de quelque 20 nouvelles start-up fintech dans le pays.

_______ ALLEMAGNE Promouvoir le capital-risque

Le gouvernement allemand entend améliorer les conditions de mobilisation du capital-risque. Pour cela, il a créé plusieurs fonds dont le montant total s’élève à près de 2 milliards d’euros. Depuis l’année passée, la limite par investisseur du montant susceptible d’être subventionné a doublé pour atteindre 500’000 euros par an. Rien qu’à Berlin, près de 2’500 start-up actives dans le domaine de la technologie sont présentes.

_______ SUISSE Partenariat public-privé

Banques, compagnie aérienne, groupes de presse ou encore entités administratives: tels sont les différents membres qui composent Digitalswitzerland. Cet organisme a été créé en 2015 dans le but de stimuler la transformation numérique en Suisse. Il met notamment à la disposition des start-up des séances de coaching et leur facilite l’accès aux fonds. En 2014, 2015 et 2016, la Suisse a été classée pays le plus innovant par l’indice mondial de l’innovation de l’OMPI.

_______ CHINE Une ville dédiée aux start-up

Dream Town est le nom que le gouvernement de la ville de Hangzhou, à l’est de la Chine, a donné à un quartier qu’il a construit en 2014 spécialement pour les start-up. Les entrepreneurs s’y établissant ont droit à des locaux gratuits pendant trois ans et à des subventions de la part des autorités à hauteur de 420’000 euros. L’incubateur Seedstars a désigné en 2015 la Chine comme le meilleur pays au monde pour créer une start-up.

_______ SINGAPOUR Emprunter pour mieux financer

Le financement par emprunt est une option permettant de lever des capitaux sans renoncer à une partie de ses bénéfices. Les autorités singapouriennes ont ainsi mis en place un programme de microcrédits pour financer les opérations quotidiennes d’une société. Un autre dispositif permet l’octroi d’un prêt allant jusqu’à 10 millions d’euros pour l’achat de locaux ou d’équipements importants. Singapour est le pays le plus accueillant pour les start-up, selon un rapport de la Banque mondiale de 2016.

_______ Une version de cet article est parue dans le magazine Technologist (no 12). Pour souscrire un abonnement à Technologist au prix de CHF 45.- (42 euros) pour 8 numéros, rendez-vous sur technologist.eu. Tweet

